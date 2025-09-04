În ce zile va avea publicul acces gratuit la Muzeul Național de Istorie a României?

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță că publicul va avea acces gratuit în zilele de miercuri și joi, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției.

În această perioadă, vizitatorii vor putea explora următoarele expoziții:

„Capodopere din patrimoniul MNIR”;

„Ceramica sudistă din România, secolele XIX–XXI”;

Expoziția permanentă „Tezaurul Istoric”

Accesul este oferit gratuit în contextul promovării patrimoniului național și în a atrage publicul către valorile istorice și culturale ale României.

MNIR este situat pe Calea Victoriei nr. 12, București, în clădirea fostului Palat al Poștelor, și este cel mai important muzeu de istorie și arheologie din țară.

Înființat în 1970, muzeul conservă obiecte valoroase din toate epocile istorice ale teritoriului românesc, de la preistorie până în prezent.

Foto credit: MNIR / Facebook