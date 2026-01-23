S-au împlinit opt ani de la mutarea la Domnul a mărturisitoarei Aspazia Oțel Petrescu

Aspazia Oțel Petrescu a trecut la cele veșnice în urmă cu opt ani, în data de 23 ianuarie 2018. A fost una dintre mărturisitoarele Ortodoxiei în timpul regimului comunist.

S-a născut în data de 9 decembrie 1923 la Cotul Ostriței, în Bucovina de Nord. În perioada 1944-1948 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

La cursurile de la Cluj-Napoca l-a cunoscut pe poetul și filosoful Lucian Blaga, care a încurajat-o să-și cultive talentul literar. Între 1946-1948 a fost dactilograf la Centrul de Studii Transilvane.

Detenția

În data de 9 iulie 1948, a primit o condamnare zece ani de temniță grea pentru convingerile sale anticomuniste.

Perioada petrecută în închisoare a fost una foarte dificilă, însă, după cum mărturisea, „rugăciunea i-a salvat viața” și Dumnezeu a sprijinit-o pentru a putea trece peste toate greutățile.

Dumnezeu este, potrivit mărturiei sale, „un izvor care scaldă creaţia” și „Frumosul, Absolutul, Misterul, tot ce ne imaginăm noi despre Divinitate în această permanentă trecere pe lângă noi”.

Sentința a fost executată în diferite închisori: Mislea, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, Jilava, Botoșani și Arad. La sfârșitul pedepsei, a mai primit încă patru ani de detenție, tot în închisoarea de la Mislea.

Activitatea culturală și religioasă

După perioada detenției, s-a stabilit la Roman, unde s-a căsătorit cu Ilie Alexandru Petrescu, în anul 1964. Soțul ei a trecut la Domnul în 1998.

În perioada de după Revoluția din 1989, a participat la comemorări ale martirilor din închisorile comuniste. A fost și unul dintre fondatorii paraclisului de la Mislea, închinat Maicii Domnului și sfințit în data de 12 noiembrie 1994.

Aspazia Oțel Petresccu a scris și publicat cărți care reflectă interesul pentru temele comune dintre creștinism și literatură. A trecut la Domnul în 23 ianuarie 2018, la vârsta de 94 de ani.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat jertfa Aspaziei Oțel Petrescu: „A mărturisit și apărat Ortodoxia cu prețul libertății sale în timpul regimului comunist ateu”.

