Îmbrățișează un bunic: Cum poți susține activitățile sociale dedicate vârstnicilor din Episcopia Hușilor

Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a lansat recent proiectul social „Îmbrățișează un bunic” pentru cei care doresc să poată sprijini activitățile sociale ale organizației.

Filantropia Ortodox Huși dispune de o rețea extinsă de servicii dedicate persoanelor vârstnice, precum centre de zi, cantine sociale, programul „Masa pe roți”, cămine, servicii medicale și de ambulanță.

Prin această campanie se dorește asigurarea resurselor necesare pentru continuarea acestor servicii sociale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă”, care constau în livrarea de pachete cu alimente la domiciliu, produse de igienă, medicamente, vizite la domiciliu, transport medical, consiliere, asistență psihologică și duhovnicească.

Persoanele care doresc să susțină activitatea socială a Episcopiei Hușilor pot trimite un SMS cu textul „BUNIC” la numărul 8845. Donația recurentă este de 2 euro pe lună, fără alte costuri suplimentare.

Numărul de telefon sete disponibil în rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom Romania Mobile și Vodafone.

Pentru a activa donația lunară este nevoie de mesajul de confirmare, mesajul de abonare și cel de confirmare fiind complet gratuite. Vă puteți dezabona trimițând la 8845 un SMS gratuit cu textul „BUNIC STOP”.

Sursă foto: Pexels