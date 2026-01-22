Îmbrățișează un bunic: Asociația Filantropia Huși a lansat o campanie pentru sprijinirea vârstnicilor vulnerabili

Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat miercuri campania socială „Îmbrățișează un bunic”.

Acțiunea este menită să mobilizeze comunitatea în sprijinul persoanelor vârstnice aflate în dificultate din județul Vaslui.

Demersul vine ca răspuns la realitățile identificate de programele sociale derulate anterior de asociație. Astfel, a fost semnalat un număr semnificativ de seniori care se confruntă cu lipsuri materiale, probleme de sănătate și izolare socială.

Nevoile beneficiarilor sunt diverse și includ asigurarea hranei și sprijin pentru efectuarea cumpărăturilor. Totodată, vârstnicii au nevoie și de prezență umană, dialog și companie din partea altor persoane.

Prin campania „Îmbrățișează un bunic”, Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși își reafirmă misiunea filantropică și rolul activ în sprijinirea categoriilor vulnerabile din județul Vaslui.

