Ierarhii Greciei îndeamnă familiile să-i susțină pe cei care vor să aleagă calea slujirii preoțești

Biserica Greciei face apel la familii și în special la soții, să-i susțină cu dragoste și înțelegere pe cei care se simt chemați să devină slujitori ai Bisericii.

Sinodul Permanent al Bisericii Greciei a transmis aceasta într-un mesaj pastoral prilejuit de apropiata Săptămână a Vocației Preoțești. Ierarhii din Sinodul Permanent al Bisericii Greciei amintesc că „secerișul este mult, iar lucrătorii puțini” și că lucrătorii Bisericii trebuie să fie oameni credincioși, integri și iubitori.

În mesaj se subliniază că preoția nu este o chestiune de ambiție umană sau recunoaștere personală, ci un dar și o formă de slujire jertfelnică atât pentru Dumnezeu, cât și pentru omenire.

Sinodul Permanent al Greciei explică semnificația spirituală a Crucii, care este prezentată credincioșilor la mijlocul perioadei Postului Mare ca semn al victoriei, speranței și vieții.

Crucea le amintește credincioșilor că drumul jertfei duce în cele din urmă la lumina Învierii și dezvăluie adevărata măsură a iubirii, jertfei și responsabilității, transmit ierarhii Greciei.

Pastorala va fi citită în bisericile din întreaga Grecie în Duminica Sfintei Cruci.

Sursa foto: Orthodox Times