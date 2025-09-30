Ierarhi români din Transilvania au participat la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan

Ierarhi români din Transilvania au participat luni, la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, care a asistat la Liturghie și slujba Înmormântării oficiate de un numeros sobor de ierarhi greco-catolici și romano-catolici din România și din afara granițelor.

De asemenea, Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și Episcopul Vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului au depus flori și au aprins lumânări la Catedrala Arhiepiscopală Majoră (Greco-Catolică) „Sf. Treime” din Blaj, unde a fost depus trupul neînsuflețit al cardinalului.

Părintele Mitropolit Andrei a scris în cartea de condoleanțe un mesaj adresat întregii comunități greco-catolice, în care a subliniat prețuirea și respectul pentru personalitatea arhipăstorului greco-catolicilor români.

La funeralii au mai participat Nicușor Dan, Președintele României, și Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte.

Din asistență nu au lipsit nici oficiali locali ca Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba, și Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

Al treilea cardinal român din istorie

Cardinalul Lucian Mureșan a trecut la Domnul joi, 25 septembrie. A fost al treilea cardinal român din istorie. Prima parte a vieții sale a fost marcată de prigoana autorităților comuniste și de vocația religioasă împlinită cu dificultate în acei ani.

Papa Ioan Paul al II‐lea l‐a numit Episcop de Maramureș în 3 martie 1990. În 1994, a fost instalat la Blaj ca Arhiepiscop de Alba‐Iulia și Făgăraș și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco‐Catolică.

A exercitat de-a lungul timpului de multe ori funcția de președinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România, iar în 2012 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Cel mai important moment al arhipăstoririi Preafericirii Sale a fost vizita Papei Francisc la Blaj.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia exemplară a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu s-a clintit nici măcar în vremuri de persecuție”, a transmis Papa Leon al XIV-lea sâmbătă, într-o telegramă de condoleanțe pentru mutarea la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan.

Sursa foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei (deschidere articol)