Doi ierarhi au oficiat slujba înmormântării pentru părintele Gheorghe Ursache: O viață pusă în slujba comunității

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, au oficiat marți slujba de înmormântare a părintelui Gheorghe Ursache, amintind de viața pe care acesta a pus-o în slujba comunității.

La eveniment au mai fost prezenți Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte, părintele Andrei Gherasă, vicar administrativ al Mitropoliei Basarabiei precum și mulți alții.

Mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au transmis mesaje de condoleanțe, fiind citite de delegații prezenți la slujba ce a avut loc în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Goșmani, județul Neamț.

Părintele Gheorghe Ursache a trecut la Domnul pe 21 februarie, după o slujire de 53 de ani.

Viața ca o Evanghelie

PS Teofil Trotușanul a citit mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

„Moartea părintelui Gheorghe Ursache, la vârsta de 75 de ani, a lăsat în urmă multă durere în sufletele membrilor familiei sale, dar și în inimile enoriașilor pe care i-a păstorit de-a lungul întregii sale misiuni preoțești. De-a lungul activității sale, Preotul Gheorghe Ursache a însemnat pentru enoriașii săi stabilitate duhovnicească și continuitate”, a transmis, printre altele, IPS Ioachim.

Pr. Andrei Gherasă a dat citire mesajului trimis de către Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor:

„Viața Părintelui Gheorghe a fost pentru toți cei care l-au cunoscut o Evanghelie trăită în duh. A purtat crucea slujirii cu demnitate și a prefăcut fiecare zi de pastorație într-o jertfă bineplăcută lui Hristos. Suntem bucuroși că și noi ne-am făcut părtași ai nobleței acestei moșteniri prin lucrarea sfinției voastre, prin deschiderea și frățietatea cu care ați răspuns nevoilor și rugăminților noastre”.

Părintele Gheorghe Ursache, un exemplu de urmat

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a trimis un mesaj de compasiune, care a fost dat citirii de către PS Sofian Brașoveanul.

„Chipul său luminos și vorba sa blândă vor rămâne peste ani în sufletele celor ce l-au cunoscut și iubit. Să-i urmăm exemplul vieții sale. Încredințați că Bunul Dumnezeu l-a primit în ceata drepților Săi și l-a învrednicit să se roage pentru cei rămași în urma sa, să zicem și noi: Părinte Gheorghe, care ai urmat Domnului Hristos toată viața și te-ai făcut una cu El în dragoste și suferință, roagă-te pentru noi, nevrednicii, ca să mântuim cu rugăciunile tale!”.

PS Sofian Brașoveanul a remarcat activitatea părintelui Gheorghe Ursache, pusă tot timpul în slujba celor pe care i-a primit spre păstorire.

„O viață de om pusă în slujba unei comunități. Vedem aceasta din viața fiilor și fiicelor sale, atât trupești, cât și duhovnicești. Se vede ceea ce a trăit și a încercat să transmită mai departe părintele Gheorghe în viața fiecăruia dintre dumneavoastră, în ceea ce sunteți fiecare”.

„Și cred că bucuria lui, acum și în veșnicie, este aceasta: să prețuim, să iubim și să transmitem mai departe ceea ce ne-a învățat”, a precizat Preasfinția Sa în cuvântul adresat familiei și celor apropiați.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

