Trei ierarhi au slujit la Iași, în a treia zi de Hram. IPS Teofan: Sfânta Parascheva îi aduce pe frați împreună

Trei ierarhi au slujit Sfânta Liturghie, vineri, în a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Alături de cei trei ierarhi au slujit numeroși clerici din Republica Moldova, care au venit la Iași împreună cu grupuri de pelerini pentru a se închina la racla Sfintei, scrie Doxologia.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a remarcat că Sfânta Parascheva a adus împreună creștinii din România, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Bulgaria și alte țări, ca pe niște frați duhovnicești.

Unirea fraților întru Hristos

„Unirea cea adevărată este numele Domnului Hristos care a spus că unde sunt doi sau trei în numele Meu, și Eu voi fi acolo, în mijlocul lor. Unirea este duhovnicească pentru că este inspirată de Sfântul Duh Mângâietorul, Unificatorul, care le adună pe toate cele despărțite întru una”.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul cel mare al Sfintei Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei din dreapta Prutului, ocrotitoarea Moldovei din stânga Prutului, ocrotitoarea întregii Românii și spre ea aleagă pelerini din Basarabia, din țara noastră, din Serbia, din Bulgaria, din Muntenegru, toți cei care au evlavie la această mare sfântă care îi aduce pe frați împreună”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Să urmăm exemplul sfinților

La rândul său, Preasfințitul Părinte Veninamin, Episcopul Basarabiei de Sud, i-a îndemnat pe pelerini să folosească clipele petrecute în aceste zile pentru a-și sfinți viața.

„În această perioadă sunt unii care vin să se roage, o fac cu multă evlavie și se întorc acasă cu mult folos, iar alții care speculează, poate, unele dintre atitudinile noastre și se întorc, spunând, Ce fel creștini sunt aceștia dacă ei fac fapte care nu se cuvin, de aceea, ca pelerini, să fim buni, să folosim timpul acesta pentru a ne sfinți viața, și mai ales, să urmăm exemplul sfinților pentru că urmând exemplul lor ne vom asemăna cu cei care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-au împlinit în viața lor”, a explicat ierarhul Basarabiei de Sud.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, le-a spus oamenilor prezenți că sfinții au pus în practică porunca iubirii vrăjmașilor, iar noi, cei de azi, trebuie să facem același lucru.

„Să învățăm să-i iubim pe vrăjmașii noștri, sfinții sunt cei care pun în viață îndemnul Mântuitorului, care trebuie să fie un program de activitate pentru fiecare creștin: să-i iubim vrăjmașii noștri, să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă, să facem bine celor ce ne urăsc și să ne rugăm pentru cei care ne rănesc și ne prigonesc”, a menționat PS Antonie.

Foto credit: Doxologia

