Iași: Proiecție specială de film duhovnicesc la Muzeul Mitropolitan. Invitație la Festivalul „Quo Vadis”, ediția a II-a

Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan din Iași va găzdui, sâmbătă, o proiecție specială de film duhovnicesc, eveniment dedicat pelerinilor veniți să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Este vorba despre o retrospectivă a filmelor difuzate la prima ediție a Festivalului „Quo Vadis”, desfășurat în 2024. Potrivit Doxologia, cele trei filme pe care pelerinii le pot viziona sunt: „O Cruce în pustie. Sfânta Cuvioasă Parascheva”, „După cântatul cocoșului” și „Fals tratat de mântuire a sufletului”.

Totodată, evenimentul reprezintă o invitație la cea de-a doua ediție a festivalului, care se va desfășura în perioada 1–5 noiembrie.

Cătălin Jeckel, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și producător al festivalului, a spus că ediția a II-a va găzdui cineaști importanți din țară și din străinătate: documentaristul Andrei A. Tarkovsky, fiul celebrului cineast rus, regizorul american Josh David Jordan, cineastul spaniol Juan Manuel Cotelo.

Premieră europeană la Iași

De asememea, ediția a II-a a Festivalului va aduce un prim plan un alt eveniment important.

„De asemenea, la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Film Quo Vadis va fi proiectată, în premieră europeană, pelicula Nebun pentru Hristos, dar și docudrama produsă de Trinitas TV al Patriarhiei Române, intitulată Sfântul Nectarie – nectarul iertării”, a spus Cătălin Jeckel.

Alte filme prezente la festival vor fi „Vindecarea”, realizat de regizorul sârb Ivan Jovic, precum și „Scara”, lui Vlad Păunescu.

„În încheierea festivalului, publicul se va bucura de un moment artistic special – concertul-spectacol Poveste despre noi. Pornind de la textul Iona al lui Marin Sorescu, adaptat de regizoarea ieșeană Alexandra Bandac, spectacolul construiește o poveste spusă pe muzica de film a compozitorului Michael Paraskevas – autor și al coloanei sonore a filmului Nebun pentru Hristos. Proiecția va fi completată de o animație în nisip live, realizată de artista vizuală Ana Munteanu din București”, a explicat Cătălin Jeckel.

Foto credit:Doxologia