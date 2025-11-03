Iași: A început Festivalul „Quo Vadis”, singurul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine

Ceremonia de deschidere a celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Film Creștin „Quo Vadis”, unicul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine, a avut loc sâmbătă la Ateneul Național din Iași.

Festivalul se desfășoară în perioada 1-5 noiembrie, reunind cineaști, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate. Acesta este organizat anual de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei, împreună cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

Festivitatea de deschidere a început cu un mesaj de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a fost transmis de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Filme creștine

Programul festivalului include proiecții de lungmetraje și documentare românești și internaționale, derulate la Muzeul Mitropolitan și la Ateneul Național din Iași.

Printre acestea s-a numărat și filmul „Sfântul Nectarie. Nectarul Iertării”, realizat de Trinitas TV în colaborare cu Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania, proiectat în premieră la Iași, în prezența regizoarei Mara Ionescu, a arhidiaconului Gheorghe-Cristian Popa, directorul Trinitas TV, și a arhimandritului Pantelimon Papaemanouil, interpretul rolului principal.

În cadrul galei de deschidere au fost decernate premiile pentru concursul de scenarii. Premiul I a fost acordat lui Cristian Dinu pentru scenariul „Iertarea”, Premiul al II-lea Arabelei Bondarenco pentru „La marginea sufletului”, iar Premiul al III-lea lui Gabriel Andronache pentru „Așteptarea”.

Festival global

„Ediția a doua a festivalului internațional de film Quo Vadis ne pune pe toți în căutarea unui alt răspuns la aceeași întrebare — încotro? —, iar răspunsul de anul acesta este iertare”, a spus producătorul evenimentului, Cătălin Jeckel, menționând că festivalul reunește 21 de filme din țări precum Serbia, Anglia, Austria, Italia, Spania și România.

A fost proiectat, de asemenea, în premieră europeană și filmul „Nebun pentru Hristos” (El Tonto por Cristo), regizat de Josh David Jordan, care spune povestea unui călugăr texan ce alege o viață dedicată Mântuitorului.

Ceremonia de deschidere s-a încheiat cu un concert de muzică tradițională susținut de Taraful „Rădăcini” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Festivalul va continua în aceste zile cu proiecții de film, expoziții de fotografie și conferințe dedicate. Accesul se face gratuit, prin rezervarea locului, în prealabil, pe site-ul oficial.

Quo Vadis

Festivalul Internațional de Film Creștin „Quo Vadis” își propune să cultive moștenirea spirituală și culturală a creștinismului prin intermediul cinematografiei. Genericul festivalului, Quo Vadis?, este inspirat de romanul istoric al lui Henryk Sienkiewicz, distins cu Premiul Nobel în 1905, și de filmul omonim din 1951, produs la Hollywood.

Evenimentul promovează filmul ca instrument de reflecție morală, creștere spirituală și dialog cultural, oferind o platformă de întâlnire pentru cei interesați să exploreze credința, etica și valorile creștine prin artă.

Festivalul acordă prioritate filmelor care abordează teme precum credința, iubirea, speranța, compasiunea și iertarea, încurajând cineaștii să realizeze producții care reflectă aceste valori și contribuie la consolidarea moralei creștine în societate.

Foto credit: Doxologia.ro / pr. Silviu Cluci