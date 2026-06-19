Ia românească, promovată în Cipru: Identitatea noastră se păstrează vie prin cultură, tradiții și oameni

Ziua Iei a fost serbată în cadrul unui festival organizat de comunitatea românească din Cipru, ajuns la ediția a 11-a: „Ziua Iei Românești ne reamintește că identitatea noastră se păstrează vie prin cultură, tradiții și oamenii care le duc mai departe, oriunde s-ar afla”, a spus Ana-Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale.

Festivitatea s-a desfășurat duminică, 14 iunie, în Sala de Conferințe a Bisericii Panaghia Evanghelistria din Pallouriotissa.

Comunitatea românească din Nicosia

Ana-Maria Geană a oferit Christinei Christodoulou, Președintele Alianței Românilor, Ordinului „Meritul pentru promovarea drepturilor omului și angajament social” în semn de recunoștință din partea Președintelui României pentru susținerea comunității românești în diaspora.

„Distincția acordată astăzi reprezintă recunoașterea meritelor unei comunități care demonstrează că diaspora este o parte activă și esențială a prezentului și viitorului României”, a evidențiat Ana-Maria Geană.

Evenimentul a fost susținut la inițiativa organizației Alianța Românilor din Cipru, cu sprijinul Ambasadei României în Republica Cipru și al Administrației Prezidențiale a României.

„Comunitatea românească din Cipru este un exemplu de solidaritate și implicare, contribuind la consolidarea legăturilor dintre România și Republica Cipru și la promovarea valorilor noastre comune”, a spus consilierul de stat pentru românii de pretutindeni.

Momente artistice

Festivalul a continuat cu un moment artistic interpretat de artiști din România: Maria Tănase Marin, Georgiana Pană și Constantin Ghinea Dumitrache, care au oferit publicului o seară românească.

Atmosfera festivă a fost completată de momente de dans tradițional, mulți participanți având ocazia să danseze pentru prima dată în opinci.

De asemenea, pentru elevii școlilor românești din Nicosia și Dali s-a desfășurat și ceremonia de încheiere a anului școlar 2025–2026, fiind înmânate diplomele de absolvire de reprezentanții români din Cipru, alături de preotul comunității românești din Nicosia, Petre Matei.

Foto credit: Facebook / Ambasada României în Republica Cipru