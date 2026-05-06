Hram la un schit din Giurgiu: Să ne luptăm în creșterea duhovnicească, îndeamnă Episcopul Ambrozie

„Să ne luptăm fiecare dintre noi în creșterea noastră duhovnicească”, a îndemnat marți Episcopul Ambrozie al Giurgiului la Schitul „Sfântul Nicolae” din Giurgiu, care și-a sărbătorit al doilea hram, închinat Sfântului Efrem cel Nou.

Preasfinția Sa a explicat sensul urmării lui Hristos: „Medităm la înțelesul profund al Evangheliei, care spune că omul trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-I urmeze lui Hristos”.

„Problema lumii contemporane și a fiecăruia dintre noi, constă în neînțelegerea sensului profund al acestor cuvinte, pe care Mântuitorul Iisus Hristos le spune. Lepădarea de sine este un proces continuu”.

Ierarhul a arătat că această chemare îi privește pe toți oamenii, „indiferent de rosturile pe care le avem”, fie clerici, monahi sau mireni.

Totodată, Episcopul Giurgiului a evidențiat că înțelegerea cuvintelor Evangheliei este legată de trăirea autentică în Hristos: „Ca să poți să realizezi aceste cuvinte, să le înțelegi mai degrabă în profund sensul acestor cuvinte, trebuie să trăiești în Hristos în fiecare clipă a vieții tale”.

Binecuvântarea Sf. Efrem cel Nou

Arhimandritul Nicolae Matei, starețul Schitul „Sfântul Nicolae”, a mulțumit pentru binecuvântarea zilei de hram și pentru prezența credincioșilor: „Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată, pentru faptul că astăzi am sărbătorit pe Sfântul Efrem cel Nou, ocrotitorul schitului nostru din Giurgiu”.

„Mulțumim credincioșilor care au venit și au luat parte la Sfânta Liturghie și tuturor celor care pășesc pragul Schitului Sfântul Nicolae, închinându-se la icoana și la moaștele Sfântului Efrem cel Nou”, a transmis părintele stareț pentru Trinitas TV.

Schitul din municipiul Giurgiu îl are ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

