Hram la Mănăstirea Plumbuita: Sfântul Ioan continuă să fie prezent în mijlocul nostru, arătându-ni-L și nouă pe Hristos

„Sfântul Ioan continuă să fie prezent în mijlocul nostru, arătându-ni-L și nouă pe Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, Care ne așteaptă pe fiecare dintre noi să-L primim din Sf. Potir”, a spus miercuri arhimandritul Dionisie Constantin, directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, la Mănăstirea Plumbuita.

Așezământul monahal din Capitală și-a serbat hramul istoric, sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Părintele arhimandrit a subliniat că prezența tainică a Sfântului Ioan Botezătorul se manifestă și prin icoana sa făcătoare de minuni, copie a unei icoane de la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, și printr-un fragment din cinstitele sale moaște aflat în patrimoniul mănăstirii.

Pildă de urmat

Arhim. Dionisie Constantin a evidențiat că viața Sfântului Ioan Botezătorul este un exemplu pentru viața noastră duhovnicească.

„Trebuie în primul rând să ne fie pildă de urmat: caracterul său neînfrânt și viața sa trăită în modestie și smerenie. Vorbind despre aceasta, Mântuitorul spunea mulțimilor: Ce ați ieșit să vedeți în pustie, o trestie clătinată de vânt, un om îmbrăcat în haine moi? Aceia sunt în casele împăraților. Un proroc? Iată mai mult decât un proroc” (Matei XI, 7-10)”.

Prin viața sa simplă și cumpătată, Sf. Ioan arată că omul nu devine mai liber prin mulțimea lucrurilor pe care le stăpânește, ci prin libertatea de a nu deveni robul lor.

„Deși trăim în vremuri în care oamenii caută să fie văzuți și admirați, Sf. Ioan ne învață contrariul: să-L facem văzut pe Hristos. El ne învață să nu căutăm admirația oamenilor, ci să-L punem pe Hristos în centrul vieții noastre și să-I slujim cu smerenie, fără dorință de laudă”.

Îndemn la pocăință

La finalul predicii, părintele Dionisie Constantin i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul simplității Sfântului Ioan Botezătorul.

„Exemplul virtuților Sf. Ioan, viața şi predica lui despre pocăință să ne ajute să înfrângem propriile noastre patimi și să facem roade vrednice de pocăință, pentru a dobândi Împărăția Cerurilor”.

De asemenea, arhimandritul a transmis binecuvântarea și aprecierea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru eforturile obștii monahale, conduse de protosinghelul Justin Bulimar, starețul mănăstirii.

După Sfânta Liturghie, a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal trecuți la Domnul.

Mai multe fotografii de la eveniment vor fi disponibile în secțiunea foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu