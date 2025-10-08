Sf. Serghie și Vah, zestrea spirituală dăruită oamenilor de Dumnezeu: Hram la Schitul Brătășești

Schitul Brătășești din comuna Albești, județul Argeș, și-a cinstit marți ocrotitorii, pe Sf. Mari Mucenici Serghie și Vah.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici din eparhie.

Sfinții, zestrea spirituală a credincioșilor

Părintele arhiepiscop a vorbit despre binecuvântarea pe care o are vechiul schit de a-i avea ocrotitori pe Sfinții Serghie și Vah, adevărate modele pentru credincioși.

„Ei sunt zestrea spirituală, bogăția de har a lui Dumnezeu făcută nouă, oamenilor, și dumneavoastră sunteți foarte sensibili la ceea ce se numește jertfă, evlavie și sfințenie”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

„E și frumos să avem această gingășie, această delicatețe spre sfințenie, spre viața de evlavie.”

La final a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii vechii ctitorii.

Începuturile schitului

Actuala biserică a schitului, monument istoric, a fost resfințită recent de Părintele Arhiepiscop Calinic după 18 ani de lucrări de consolidare. Celălalt hram este „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. A fost sfințită prima dată în jurul anului 1795 de Episcopul Iosif, cel dintâi ierarh al Argeșului.

Istoria de refacere a schitului se leagă de Arhimandritul Partenie, starețul Mănăstirii Argeșului, și de Ieromonahul Dorothei, nepotul său, care au viețuit în tinerețe la Mănăstirea Robaia. Aceștia au fost caligrafi și copiști de manuscrise, de la ei rămânând lucări din anii 1764, 1787 și 1795.

Schitul a fost multă vreme metoc al Mănăstirii Robaia, și ulterior al Mănăstirii Curtea de Argeș, dar, fiind părăsit în 1914-1924, a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Superiorul Mănăstirii Robaia, împreună cu credincioșii din zonă, au inițiat lucrări de restaurare, inclusiv pentru pictură, care s-au încheiat în 1928, când Schitul Brătășești a fost repopulat cu maici. În 1957 a fost transformat în mănăstire de călugări, dar aceștia au fost obligați să părăsească mănăstirea printr-un decret al regimului comunist emis în 1959.

Renașterea

Viața monahală a fost restabilită la inițiativa Arhiepiscopului Calinic al Argeșului și Muscelului în 1997. În 2004-2007, Mănăstirea Robaia, condusă de Stavrofora Petronia Dobrescu, a realizat lucrări de restaurare și consolidare a bisericii schitului.

Obștea a devenit stabilă după terminarea reparațiilor și construirea unui corp de chilii. În 2016, Părintele Arhiepiscop Calinic a încredințat conducerea Schitului Brătășești Stavroforei Efrema Zenovia Drăghici din obștea Mănăstirii Robaia, cu misiunea de a restaura biserica, a mări obștea monahală și de a zidi noi spații administrative monahale.

Pentru restaurări și construcții, Schitul Brătășești a fost sprijinit de Secretariatul de Stat pentru Culte, administrațiile centrale și locale, sponsori și binefăcători.

Foto credit: Cristian Gheorghe