Hram la Catedrala Episcopală din Vârșeț: Moaștele Sf. Ioan Gură de Aur vor fi aduse spre închinare

Catedrala Episcopală din Vârșeț își va sărbători în perioada 20-21 mai hramul de Înălțarea Domnului. În cadrul evenimentelor, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur vor fi aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

Programul va cuprinde slujbe liturgice și momente comemorative oficiate de Episcopul Ieronim al Daciei Felix și Episcopul Siluan al Ungariei.

Miercuri, 20 mai, de la ora 16:00, sfintele moaște vor ajunge la Vârșeț, iar începând cu ora 18:00 va fi oficiată slujba Privegherii în cinstea sărbătorii Înălțării Domnului.

Programul liturgic va continua joi, 21 mai, de la ora 10:00, cu oficierea Sfintei Liturghii. De la ora 12:00 va fi săvârșit parastasul pentru eroii neamului și ctitori.

Catedrala „Înălțarea Domnului” din Vârșeț a fost ridicată la începutul secolului al 20-lea, între anii 1911-1913, la inițiativa protopopului Traian Oprea și a avocatului Petru Zepeneag. Lăcașul de cult a fost proiectat de arhitectul Dimitrie Boitor, în stil baroc cu influențe bizantine, inspirat de planul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, iar pictura interioară a fost realizată de artistul Virgil Simionescu din Lugoj.

Sfințirea catedralei a avut loc în ziua sărbătorii Înălțării Domnului, în anul 1913, fiind oficiată de Patriarhul Miron Cristea, pe atunci Episcop de Caransebeș.

