Hram la Biserica Ortodoxă Română din Moncalieri, prima construită de români în Italia

Biserica Ortodoxă Română din Moncalieri, prima construită de români pe pământ italian, și-a serbat hramul printr-o serie de evenimente liturgice desfășurate duminică și luni.

Arhim. Maxim Drăguț de la Paraclisul Episcopal „Înălțarea Sfintei Cruci” din Torino a oficiat duminică Sf. Liturghie împreună cu Părintele Marius Floricu, Protopopul Protoieriei Piemonte 1 și parohul comunității, și cu alți preoți români din regiune.

La slujbă a participat Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino, care a felicitat comunitatea.

Luni, în ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, ocrotitorii comunității din Moncalieri, Părintele Protopop Marius Floricu a oficiat Liturghia Darurilor înainte sfințite împreună cu alți opt preoți.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Mihai Ganea, slujitor al Parohiei Moncalieri, care a asemănat Sfinții 40 de Mucenici cu un spic de grâu adus jertfă Domnului, măcinat și devenit prescura din care se scoate Sfântul Agneț la Sfânta Proscomidie.

Pe tot parcursul hramului, participanții s-au putut închina la fragmente din moaștele Sf. 40 de Mucenici din Sevastia aflate în patrimoniul bisericii. Comunitatea mai deține în patrimoniu fragmente din moaștele a zeci de sfinți, între care Sf. Vasile cel Mare, Sf. Arsenie cel Mare și Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava.

Biserică inclusă în circuitul turistic local

Biserica de la Moncalieri, inaugurată în 2014, a fost construită integral din lemn de brad și stejar de Dorel Petrovan, probabil cel mai cunoscut meșter din Sighetu Marmației, județul Maramureș. A fost adusă din țară și reasamblată pe pământ italian.

Pictura, recent finalizată, este realizată în stil transilvan tradițional. Icoanele catapetesmei sunt pictate pe sticlă.

Proiectul Centrului de cult ortodox de la Moncalieri, care cuprinde și o clopotniță de 25 metri înălțime, a fost supervizat de arh. Andrea Cavaliere, premiat la Festivalul de Arhitectură Torino 2013 și inclus în două circuite turistice ale orașului.

Moncalieri se află la opt kilometri sud de Torino. Biserica ortodoxă din localitate este prezentată într-un volum dedicat localității Moncalieri, intitulat „Lasciamoci stregare dalla luna. Moncalieri dal Medioevo ai giorni nostri”, semnat de Domenico Giacotto și Gian Giorgio Massara și publicat în 2021 la Editura Editris din Torino.

Foto credit: Episcopia Italiei