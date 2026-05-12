Hram la o biserică din jud. Tulcea: Episcopul Visarion a evocat lucrarea misionară a Sfinților Chiril și Metodie

Episcopul Visarion al Tulcii a evocat luni lucrarea misionară a Sfinților Chiril și Metodie, ocrotitorii spirituali ai bisericii din localitatea tulceană Cerna. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie de hram.

Ierarhul a subliniat moștenirea spirituală și culturală lăsată de cei doi sfinți: „Din viața Sfinților Chiril și Metodie am învățat cu toții râvna lor misionară, dragostea lor față de cuvântul Evangheliei, pe care l-au propovăduit”.

Preasfințitul Părinte Visarion a amintit că cei doi sfinți „au luminat popoarele slave” și au continuat să fie „repere spirituale” pentru Europa creștină.

„Din 1980, ei sunt considerați și patroni ai Europei împreună cu Sfântul Benedict de Nursia, și se bucură de o cinstire deosebită atât la popoarele slave, dar și la noi, la români”.

Biserica din Cerna păstrează o icoană a Sfinților Chiril și Metodie realizată la sfârșitul secolului al 19-lea.

Localitatea Cerna este cunoscută drept una dintre cele mai importante comunități megleno-române din România, aici activând mai multe asociații culturale dedicate păstrării patrimoniului megleno-român.

