Hirotonii în Capitală: PS Timotei Prahoveanul le-a propus noilor clerici modelul Sf. Proroc Isaia și al Sf. Nicolae

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală sâmbătă, în ziua de pomenire a Sf. Proroc Isaia, a Sf. Mc. Hristofor și a Aducerii moaștelor Sf. Nicolae la Bari.

La momentele rânduite din slujbă, Diac. Andrei Cristian Sava a primit de la Preasfinția Sa darul preoției, iar teologul Ioan Virgil Panțuș a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit și preot în curând.

În contextul spiritual al zilei, ierarhul le-a propus noilor hirotoniți modelul oferit de Sf. Proroc Isaia, „Evanghelistul Vechiului Testament”, și de Sf. Ier. Nicolae, cel care s-a identificat cu apostolii prin predica lui.

„Adresându-mă tuturor, dar în special acestor doi tineri care, cu ajutorul lui Dumnezeu, pornesc pe drumul slujirii Bisericii – unul din treapta de preot și celălalt în treapta de diacon – aș vrea să le pun la inimă un cuvânt deosebit de grăitor al profetului Isaia”, a spus Preasfinția Sa.

Părintele episcop vicar a amintit că Prorocul Isaia a mărturisit la un moment dat în fața unui înger venit înaintea lui că are, asemenea celorlalți, buzele întinate.

„Și ni se spune că îngerul a luat un clește și cărbunele din foc și l-a atins de buzele lui. Care au fost cuvintele profetului Isaia reținute de către Părinții Bisericii și așezate în cel mai important loc din centrul rugăciunilor ortodoxe, și anume în cadrul Sfintei Liturghii? Iată, s-a atins de buzele mele și va șterge fărădelegile mele și de păcatele mele mă va curăți”, a amintit ierarhul.

Cuvinte profetice despre Sf. Euharistie

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat că această viziune a profetului a precedat cu 700 de ani instituirea Euharistiei, „acest mare dar, singurul care ne poate șterge nouă fărădelegile, păcatele”.

„Îi îndemn pe cei doi părinți să mediteze profund la cuvintele Profetului Isaia. Să aibă acest sentiment că, dincolo de limitele noastre, de neputința omenească, dar și, adeseori, de indiferența pe care o avem, va trebui să avem smerenia pe care a avut-o și Profetul Isaia, mărturisind că buzele lui sunt pline de fărădelege și de aceea el nu îndrăznea să propovăduiască cuvintele pentru care fusese ales”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a adăugat că, astăzi, în loc de un cărbune aprins de jăratec, avem Sf. Împărtășanie: „Un medicament mult mai puternic, cel mai puternic, care a fost numit Medicamentul Nemuririi, vine ca să curețe cele lipsă ale noastre și să le împlinească”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Sărbătoarea Sfântului Profet Isaia și a Aducerii moaștelor Sf. Ier. Nicolae ne îndeamnă pe toți la smerenie, la credință, la mai multă dragoste”, așa cum s-au manifestat și cei doi sfinți în timpul viețuirii lor pe pământ, a încheiat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Duminică, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul va sluji la Parohia Podeanu din Sectorul 1 al Capitalei.

