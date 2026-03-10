Grupul preoteselor din Episcopia Sălajului a organizat un eveniment cultural de Ziua Femeii

Grupul preoteselor din Episcopia Sălajului „Cornelia Costea” a organizat vineri, la Zalău, un eveniment dedicat femeii creștine.

Manifestarea a inclus inaugurarea expoziției „Chipuri de sfințenie – 16 femei sfinte din neamul românesc” și conferința „Gânduri despre femeia creștină”, susținută de părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților din Cluj-Napoca.

Întâlnirea a evidențiat rolul important al femeii în viața Bisericii, a familiei și a comunității, punând în lumină modele de sfințenie și de slujire creștină.

Expoziția a prezentat icoanele celor 16 femei cu viață sfântă recent canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Icoanele expuse au fost însoțite de scurte repere biografice și duhovnicești, menite să ajute publicul să descopere mai bine exemplul lor de credință, jertfă și dragoste pentru Dumnezeu.

În conferința pe care a susținut-o cu acest prilej, părintele Ciprian Negreanu, ghidul spiritual al ASCOR Cluj, a împărtășit reflecții inspirate din experiența sa pastorală, vorbind despre misiunea și responsabilitatea femeii în familie, în comunitate și în viața Bisericii.

Evenimentul s-a încheiat cu un dar muzical oferit de Corul preoteselor din Episcopia Sălajului, în semn de apreciere pentru activitatea și implicarea soțiilor de preot în viața parohiei și a comunității.

Evenimentul s-a înscris în tematica Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română, reprezentând un moment de reflecție și de aprofundare a înțelegerii rolului femeii în viața Bisericii și a societății.

Foto credit: Episcopia Sălajului