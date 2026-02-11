Din grijă pentru trup și suflet: Caravana medicală din Protoieria Sascut a oferit consultații gratuite membrilor comunității

Caravana medicală „Din grijă pentru trup și suflet” a debutat în luna ianuarie în Protoieria Sascut din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Proiectul urmărește oferirea de consultații și servicii medicale gratuite persoanelor din comunitate care au nevoie de sprijin, facilitând accesul la îngrijire medicală.

Activitatea s-a desfășurat în două etape, din cauza condițiilor meteorologice ale sezonului rece. În prima etapă, beneficiarii s-au programat și au fost transportați la unitatea medicală. Pe măsură ce condițiile meteorologice au permis deplasarea, cadrele medicale au venit în parohii pentru consultații.

De la începerea proiectului, un număr de 272 de persoane din Protoieria Sascut au beneficiat de consultații de specialitate și investigații de laborator.

Caravana medicală continuă la nivelul fiecărei parohii în funcție de nevoile și solicitările comunităților. Proiectul este o colaborare între personalul Spitalului „Polimed” din Podu Turcului, județul Bacău, și Protopopiatul Sascut.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului