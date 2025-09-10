Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Tatiana” din Craiova și-a redeschis porțile

Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Tatiana” și-a redeschis porțile luni pentru un nou an școlar.

Deschiderea oficială a fost marcată de slujba Te Deum oficiată de pr. Stănescu Liviu, urmată de citirea mesajului de binecuvântare transmis de IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.

„Astăzi, la zi de sărbătoare pentru micii noștri învățăcei, vă urez un călduros «Bine ați revenit!» și vă mulțumesc pentru darul oferit celor mici – timpul și prezența dumneavoastră în aceste momente importante pentru ei”, a transmis Elena Loredana Ghiță, director al grădiniței.

„Ne dorim să fim cu adevărat parte din familiile dumneavoastră și să insuflăm micilor noastre vlăstare iubirea și căldura familială”.

În ziua prăznuirii Nașterii Maicii Domnului

Cu ocazia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, care coincide cu începutul anului bisericesc, părintele Stănescu Liviu a subliniat importanța acestui moment spiritual:

„A rânduit Bunul Dumnezeu ca astăzi, în ziua prăznuirii Nașterii Maicii Domnului, să punem început bun unui nou an școlar. Fie ca El să lumineze calea cadrelor didactice și preșcolarilor spre toată învățătura cea bună”.

Printre invitații de seamă s-a numărat doamna Cristina Stamatoiu, reprezentant fondator al Fundației „Cuvântul care Zidește”, un partener activ în sprijinirea educației. La rândul ei, doamna Cristina Stamatoiu a mulțumit părinților pentru implicare și încredere:

„În această zi emoționantă, dorim să le mulțumim părinților pentru prezență și sprijin. Ne exprimăm încrederea într-un parcurs educațional roditor și într-un an plin de realizări și amintiri frumoase”.

Foto credit: Mitropolia Olteniei