Ghetuțele lui Moș Nicolae: Peste 2000 de copii din Caraș Severin au primit daruri

Peste 2000 de copii din Caraș Severin au primit ghete din partea voluntarilor ATOR Banatul de Munte, în luna decembrie.

Campania s-a intitulat „Ghetuțele lui Moș Nicolae”, ajunsă la cea de-a opta ediție, și a fost organizată la nivelul Episcopiei Caransebeșului.

Numeroase instituții de învățământ, firme și oameni care au dorit să ajute s-au reunit într-un efort comun pentru a sprijini copiii vulnerabili.

Succesul proiectului se datorează unei bune colaborări între structurile implicate, care au gestionat eficient întregul proces. Pe lângă ghete, au fost distribuite și pachete cu dulciuri prin filialele ATOR Banatul de Munte, prin protopopiatele Episcopiei Caransebeșului și prin Sectorul Social-Filantropic al eparhiei.

Resursele campaniei au fost suplimentate prin donațiile oferite de public în timpul spectacolelor de colinde în diverse localități ale județului pe parcursul lunii decembrie.

Foto credit: Facebook / ATOR Banatul de Munte