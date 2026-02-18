A doua ediție a Galei Tinerilor Voluntari Ortodocși aduce în prim-plan „Generația care inspiră”

Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului va organiza, sub deviza „Generația care inspiră”, cea de-a doua ediție a Galei Tinerilor Voluntari Ortodocși din eparhie.

Evenimentul este dedicat recunoașterii implicării și creativității tinerilor în viața Bisericii și urmează să aibă loc pe 5 martie, de la ora 18:00, la Amfiteatrul Agricola din Municipiul Bacău.

Tema din acest an, „Generația care inspiră”, caută să sublinieze rolul esențial al tinerilor în desfășurarea dinamică a activităților parohiale, educaționale și culturale organizate la nivelul Arhiepiscopiei.

Propuneri și înscrieri

Tinerii sunt invitați să facă propuneri pentru categorii: „proiectele/activitățile desfășurate în anul 2025” și „voluntarul cel mai implicat în aceste acțiuni”. Înscrierile se realizează pe următoarele secțiuni: Tineret; Educație; Cultură; Cateheză.

Fiecare parohie sau grup poate propune câte un voluntar și un proiect pentru fiecare secțiune.

Pentru înscrieri, este necesară trimiterea unei fotografii reprezentative la adresa [email protected], în care să fie menționat numele voluntarului sau al proiectului propus. Vârsta minimă pentru voluntarii înscriși este de 14 ani, iar termenul limită pentru trimiterea propunerilor este 27 februarie.

Formularul de înscriere poate fi accesat online.

