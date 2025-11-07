Fundația Providența a oferit investigații complete de medicină internă pentru 120 de vârstnici din mediul rural

Fundația Medicală Providența a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a oferit investigații medicale complete de medicină internă și tratamentul aferent pentru 120 de persoane vârstnice vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani, din mediul rural.

Proiectul, intitulat „Medicii de lângă tine!” și finanțat de Consiliul Județean Iași în baza Legii nr. 350/2005, s-a adresat vârstnicilor din localitățile limitrofe ale orașului Iași. Scopul a fost identificarea problemelor de sănătate și stabilirea unui tratament corespunzător.

O parte din medicația recomandată a fost achiziționată de Fundația Medicală Providența din fondurile alocate de finanțator.

Colaborare cu parohiile

Pentru identificarea grupului-țintă, Fundația Medicală Providența a colaborat cu Protopopiatul Iași 3 al Arhiepiscopiei Iașilor, reprezentat de părintele protopop Mihail Roșu, care a identificat localitățile din județ potrivite pentru selectarea beneficiarilor.

Preoții parohi din localitățile vizate au răspuns pozitiv, informând comunitatea despre desfășurarea proiectului umanitar și identificând persoanele vulnerabile care se încadrau în categoria de beneficiari.

Au beneficiat de aceste servicii medicale vârstnici din localitățile ieșene Glodenii Gândului, Recea, Jigoreni, Văleni, Pocreaca, Tansa, Dagâța, Schitu Duca, Valea Ursului și Schitu Stavnic.

Fundația Medicală Providența a pus la dispoziție și un mijloc de transport care a preluat beneficiarii de la domiciliu și până la Policlinica Providența. Pe durata consultațiilor, vârstnicii au primit și un pachet alimentar.

Acțiune medicală umanitară

„Am remarcat dorința și receptivitatea pacienților de a răspunde pozitiv la aceste acțiuni de evaluare și prevenție, dar și hotărârea lor de a face din starea de sănătate o prioritate – de prea multe ori neglijată din cauza lipsei banilor sau a distanței prea mari până la un cabinet medical”, a declarat doctor Andreea Nicole Bârleanu, medic specialist în medicină internă la Fundația Medicală Providența.

„Consider că o acțiune umanitară cu caracter medical este o șansă reală la o stare de sănătate îmbunătățită sau chiar o salvare, la timp, pentru un om care s-a neglijat sau a amânat prezentarea la medic.”

Mărturii de la reprezentanții beneficiarilor

Desfășurarea acestui proiect a avut un impact semnificativ, atât din perspectivă socială, cât și din cea a sănătății publice.

„Pentru mulți dintre ei, nu a fost doar o zi de îngrijire, ci o zi de bucurie, de atenție și de speranță. Privirile lor senine au spus totul — că faptele bune nu se uită și că o mână întinsă la vreme potrivită poate aduce multă lumină în inimile celor vârstnici”, a declarat Pr. Flavius Filip de la Parohia Văleni, comuna ieșeană Țibănești.

Au mai împărtășit impresii și alți preoți din localitățile incluse în proiect.

„A fost o zi în care s-a simțit, cu adevărat, că iubirea creștină se manifestă prin fapte concrete, iar acțiunea umanitară a reprezentat locul unde grija pentru suflet și grija pentru trup s-au împletit armonios”, a transmis și Pr. Alexandru Grădinaru de la Parohia Jigoreni.

„Bătrânii au fost foarte încântați de experiența avută. Nu au crezut că așa ceva poate fi real, fără costuri din partea lor. Faptul că au primit și medicamente i-a surprins plăcut; atunci când au povestit celorlalți consăteni, și aceștia și-au exprimat dorința de a beneficia, dacă va fi posibil, de astfel de investigații”, a relatat Pr. Adrian Mormeci, parohul din Recea.

Proiectul socio-medical, desfășurat în periaoda iulie-octombrie 2025, a fost coordonat de Emilia Gheorghiasa, asistent social și coordonator al Centrului de suport pentru situații de urgență și criză al Fundației Medicale Providența.

