Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” oferă 34 de burse pentru elevi și studenți pentru anul școlar 2025-2026

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” oferă și în anul școlar 2025-2026 burse pentru elevii și studenții merituoși, anunță un comunicat al organizației.

Potrivit acestuia, pentru cele 34 de burse, Fundația creată de Mitropolitul Bartolomeu Anania organizează un concurs de dosare, care trebuie depuse la sediul organizației (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu 18)

până pe 31 octombrie.

Pe 10 noiembrie se vor anunța rezultatele, iar pe 11 noiembrie se vor judeca eventualele contestații.

Structura celor 34 de burse este următoarea:

• 18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună;

• 12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună;

• 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună;

• 1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună.

Bursele pentru elevi se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenţi şi masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate începând cu 25 noiembrie 2025.

Teme și condiții

Masteranzii şi doctoranzii interesați de aceste burse vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.

Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundaţiei şi publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro.

Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar este de 103.200 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 567 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.551.900 lei, precizează sursa citată.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în urmă cu 17 ani de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania .

Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoși dar lipsiți de posibilități financiare, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei.

