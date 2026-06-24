FOTO: Sf. Liturghie și Te Deum de Nașterea Sf. Ioan Botezătorul la Biserica Bucur Ciobanul

Biserica Bucur Ciobanul a marcat miercuri, de sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 8 ani de la resfințire și 88 de ani de la sfințire, prin Sfânta Liturghie și Te Deum.

Cu acest prilej, la slujbă au participat și copii botezați în această comunitate în ultimele două decenii.

Aceștia au fost invitați de părintele paroh Ionuț Bărbulescu să primească câte o diplomă, o carte de poezii și o icoană cu chipul Sfântului Ioan Botezătorul.

De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, părintelui Bogdan Tătaru-Cazaban i-a fost acordat rangul de iconom stavrofor.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene