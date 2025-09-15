FOTO: Priveghere în cinstea Sfântului Sofian la Mănăstirea Antim, în ajunul proclamării locale a canonizării sale

În ajunul proclamării locale a canonizării Sfântului Sofian, la Mănăstirea Antim, a avut loc slujba Privegherii în cinstea sfântului.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, Slujba Privegherii pentru Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării va avea loc mâine. În cuvântul său, PS Varlaam…
Peste 1200 de copii și tineri au beneficiat, în 2025, de proiectul de tabere de vară intitulat „Copilărie și credință”, organizat de Episcopia Hușilor și ajuns la ediția a 7-a. Proiectul s-a desfășurat între 22…
Schimonahia Penelope Ianolide, soția mărturisitorului Ioan Ianolide, a trecut la Domnul la vârsta de 100 de ani, a anunțat Mănăstirea Paltin Petru-Vodă. Evenimentul s-a petrecut în primele minute ale zilei de 15 septembrie. Biografie Schimonahia…
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit, sâmbătă, în incinta Penitenciarului Bacău, o troiță ridicată în cinstea martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, precum și în onoarea eroilor neamului…