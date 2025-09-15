FOTO: Priveghere în cinstea Sfântului Sofian la Mănăstirea Antim, în ajunul proclamării locale a canonizării sale

În ajunul proclamării locale a canonizării Sfântului Sofian, la Mănăstirea Antim, a avut loc slujba Privegherii în cinstea sfântului.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

