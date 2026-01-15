FOTO: Parastas pentru poetul Mihai Eminescu la Cimitirul Bellu (2026)

Poetul național Mihai Eminescu a fost pomenit joi, 15 ianuarie, la mormântul său din Cimitirul Bellu, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la nașterea sa.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Agenția de știriBasilica.ro
Poetul național Mihai Eminescu a fost pomenit joi, 15 ianuarie, la mormântul său din Cimitirul Bellu, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la nașterea sa.
Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
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