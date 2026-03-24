Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează un forum al mamelor creștine

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va marca Ziua Mondială a Sindromului Down și Ziua Mamei Creștine organizând joi, 26 martie, Forumul „Afirmă-ți eternitatea prin maternitate! Vocație și misiune pentru mama creștină”.

Evenimentul va avea loc de la ora 17:00, la Centrul Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul” Suceava, în Campusul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei”.

Programul va cuprinde 12 expuneri de tip galerie open-space, susținute de tot atâtea personalități feminine din domeniul cultural, educațional, artistic, administrativ și social din eparhie, mame creștine care împlinesc atât prin vocația personală, cât și prin profesie o formă de apostolat.

Evenimentul, ajuns anul acesta la a doua ediție, este organizat de Sectorul Cultural, respectiv Sectorul Media și Comunicare ale Arhiepiscopiei împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Înscrierile se fac prin transmiterea unui email la [email protected].

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților