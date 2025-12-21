Să reținem firul roșu al prezenței lui Dumnezeu în istorie, îndeamnă PS Timotei Prahoveanul

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a îndemnat duminică, în cuvântul rostit la Catedrala Patriarhală, să înțelegem că prin Genealogia Mântuitorului putem vedea firul roșu al prezenței lui Dumnezeu în istorie.

Dincolo de eventuala dificultate de a reține atâtea nume, ierarhul ne îndeamnă să privim esențialul.

„Noi reținem ceea ce este esențial, și anume firul roșu al prezenței lui Dumnezeu prin oamenii drepți, prin profeți, prin patriarhi, prin regi, prin judecători, prin cei care au făcut cunoscută voia lui Dumnezeu și care n-au încetat rugându-se și așteptând venirea în lume a Celui care avea să-i mântuiască și să ne mântuiască”, a punctat PS Timotei.

Analizând figurile menționate de Sfântul Evanghelist Matei, Episcopul vicar a atras atenția asupra faptului că Mântuitorul a acceptat să Se nască într-un neam în care s-au aflat atât oameni de o sfințenie înaltă, cât și persoane care au cunoscut căderea. Exemplul cel mai grăitor oferit a fost cel al Regelui David.

„El, greșind înaintea lui Dumnezeu și prin omorârea unor oameni care nu greșiseră cu nimic și prin păcatul desfrâului, a căzut înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi și cu păreri de rău, rostind celebrele cuvinte de umilință, de întoarcere, care au rămas ca un îndreptar pentru întreaga Biserică: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta…”, a menționat PS Timotei Prahoveanul.

Pericolul uitării rădăcinilor

De asemenea, ierarhul a subliniat prezența femeilor de alt neam în această listă, semn al faptului că „predica Mântuitorului S-a adresat tuturor deopotrivă, nu doar celor din neamul Lui, ci și tuturor celor care aveau să creadă în El”.

În continuare, ierarhul a subliniat legătura dintre genealogia biblică și responsabilitatea contemporană de a ne păstra identitatea și de a ne cinsti strămoșii.

„Trebuie să constatăm că generațiile trecute sunt adeseori uitate. Cineva care-și uită istoria nu merită să facă parte din neamul respectiv. Cineva care șterge din istorie nume importante nu-și poate așeza numele lui în locul altora. De aceea, prima învățătură a acestui moment este de a prețui înaintașii, de a-i cinsti și de a le urma fapta lor bună”, a adăugat PS Timotei Prahoveanul.

De asemenea, PS Timotei Prahoveanul a vorbit despre Dreptul Iosif și despre curăția absolută a Sfintei Fecioare Maria, amintind că Nașterea Domnului rămâne „singurul semn nou și cu adevărat important de sub cer”.

Hristos s-a născut pentru toți

Ierarhul a îndemnat credincioșii ca, în prag de sărbătoare, să își curețe gândurile pentru a înțelege „măcar fărâme din taina cea necuprinsă”.

„Orice vizită importantă — vizita unui monarh, vizita unui șef de stat — se face cu o anumită pregătire. Așa am încercat și noi prin zile de post, poate unii și prin lacrimi, poate unii și prin milostenie, poate unii și prin cântare, prin colindă și prin rugăciune, să întâmpinăm cum se cuvine venirea Împăratului Împăraților”, a spus Preasfinția Sa.

Mântuitorul Hristos a venit pentru toți, chemându-ne în Împărăția Sa.

„Această venire o întâmpinăm cu smerenie și Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, care Se face prunc, El care a făcut cerul și pământul. El, care a făcut cerul și pământul, vine să Se nască într-o peșteră săracă. El, Domnul istoriei, nu este primit în case, ci este născut într-un staul de animale”.

„El, care orânduiește lumea, așază și schimbă conducători, a fost urmărit de un rege nedrept ca să-L piardă la puține zile după nașterea Lui. Dar El a venit pentru toți deopotrivă, și pentru cei buni, și pentru cei răi, chemându-i în împărăția iubirii Sale nesfârșite”, a conchis ierarhul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

