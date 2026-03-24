Asociația Filantropia Ortodoxă Huși s-a implicat în Colecta Națională de Alimente destinată persoanelor vulnerabile

Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a implementat la nivel local Colecta Națională de Alimente, campanie destinată persoanelor vulnerabile.

Scopul activității desfășurate în perioada 20-22 martie a fost colectarea de alimente neperisabile precum uleiul, făina, orezul, pastele, cereale sau zahărul în vederea distribuirii acestora pentru persoanele vulnerabile din județul Vaslui.

„Campania s-a desfășurat în mai multe puncte de colectare din județ, respectiv în Vaslui și Huși, unde voluntarii au fost prezenți pe toată durata celor trei zile. Aceștia au oferit informații despre campanie și au încurajat implicarea cumpărătorilor în sprijinirea persoanelor vulnerabile”.

„Reușita acestei ediții confirmă, încă o dată, că solidaritatea și implicarea comunității pot aduce speranță și alinare celor aflați în nevoie”.

„Asociația Filantropia Ortodoxă Huși adresează mulțumiri tuturor voluntarilor, donatorilor și partenerilor implicați pentru sprijinul oferit și pentru contribuția la buna desfășurare a acestei acțiuni”, a menționat Georgiana Popica, inspector social în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși.

Foto credit: Episcopia Hușilor

