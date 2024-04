Fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie este zi de Paști, a explicat Mitropolitul Teofan al Moldovei

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a oficiat miercuri Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Catedrala Mitropolitană din Iași. „Fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie este o zi de Paști”, a spus Părintele Mitropolit.

În cuvânt, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a evidențiat importanța Sfintei Liturghii, subliniind că prin împărtășirea cu Sfintele Taine, credincioșii primesc putere și har pentru a face față dificultăților vieții.

„Totul are în centru Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Împărtășirea cu Sfintele Taine, ca să luăm putere și să primim har pentru a merge mai departe în viață, chiar dacă viața, de multe ori, are unghere de Golgotă, are unghere de Ghetsimani”.