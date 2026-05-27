Clerici, profesori și oameni de cultură au discutat la Bălți despre rolul familiei creștine în păstrarea credinței

Clerici, profesori și oameni de cultură au discutat marți la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, despre familia în spațiul românesc: între tradiție, educație și valori spirituale.

Simpozionul a fost organizat de Episcopia de Bălți, în parteneriat cu instituția de învățământ, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului au evidențiat importanța familiei creștine, a educației și a păstrării valorilor spirituale și identitare în societatea contemporană.

La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, care a apreciat conținutul și lucrările prezentate, subliniind necesitatea organizării periodice a unor astfel de evenimente.

„Prin simpozionul de astăzi, tinerii au avut ocazia de a afla ce a însemnat familia în spațiu românesc, care au fost valorile păstrate în familia românească și cum au fost ele transmise din generație în generație. Întâlnirea de astăzi o socotim ca un succes, obiectivele simpozionului au fost atinse și credem că din cei prezenți, tinerii au plecat acasă mult mai bogați”, a spus Episcopul Antonie.

Celor care au susținut lucrări le-au fost oferite Diplome de Gratitudine, în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția adusă la desfășurarea simpozionului și la promovarea valorilor creștine și culturale în spațiul românesc și basarabean.

