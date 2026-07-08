Festivalul Internațional „Adrian Păunescu” revine la Craiova, în perioada 16-18 iulie, cu recitaluri de poezie, spectacole și un concurs național de muzică folk.

Ajuns la cea de-a 12-a ediție, evenimentul este organizat de Fundația Culturală „Iubirea”, împreună cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local.

Festivalul va debuta în 16 iulie, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, cu un moment poetic dedicat operei lui Adrian Păunescu.

În aceeași zi, Nicu Alifantis, Răzvan Mirică și Gemini vor susține un spectacol la Filarmonica Oltenia Craiova.

Concurs de muzică folk și Cenaclul Flacăra

Programul din 17 iulie va cuprinde Concursul Național de Muzică Folk și festivitatea de premiere, organizate la Filarmonica Oltenia Craiova.

Festivalul va continua în localitatea Bârca, unde este programat un moment artistic și o vizită la casa părintească a poetului Adrian Păunescu.

Ultima zi a evenimentului va include un spectacol al Cenaclului Flacăra, organizat la Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”.

Printre artiștii anunțați se numără Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Andrei Păunescu, Magda Pușkaș, Emeric Imre și Cristian Buică.

Accesul la evenimentele festivalului este liber, în limita locurilor disponibile. Pentru spectacolul din 16 iulie, invitațiile gratuite pot fi ridicate de la Filarmonica Oltenia Craiova.

Foto credit: Ziarul Lumina