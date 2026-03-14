Oameni de Bine: Un festival al solidarității pentru copiii vulnerabili va fi organizat la Iași

Municipiul Iași va găzdui în perioada 14–29 martie prima ediție a Festivalului „Oameni de Bine”. Inițiativa caritabilă aparține Asociației „Sfântul Nectarie și Sfântul Gheorghe Pelerinul” Rădășeni și urmărește să sprijine 250 de copii din medii vulnerabile.

Programul manifestării cuprinde mai multe evenimente tematice, care îmbină conferințele cu momentele muzicale.

Deschiderea oficială va avea loc duminică, 15 martie, când este programat Concertul coral la Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Evenimentul va începe la ora 18:30. Pe scenă vor urca Corala Armonia, Corala Novum și Corala Universitas.

Accesul la concert se face pe bază de bilet, disponibil online aici. Prin fiecare achiziție, publicul contribuie la sprijinirea proiectului.

Solidaritate prin cultură

În data 22 martie, începând cu ora 19:00, la Congress Hall Palas, va avea loc o conferință susținută de Nicolae Medforth-Mills, fiul Principesei Elena a României. Evenimentul va aborda tema activităților de caritate și voluntariat din perioadele dificile ale secolului al 20-lea.

Părintele Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și istoricul Damian Anfile vor prezenta la Sala Voievozilor din Palatul Culturii, în 27 martie, de la ora 19:00, modelul lui Hristos și reperele spirituale din perioada Postului Paștelui, într-o prelegere.

Festivalul se va încheia în data de 29 martie, la Palatul Culturii, printr-un concert festiv susținut de la ora 18:30 de Grupul Psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” din Huși, Corul Academic „Byzantion” și Corul „Dimitrie Suceveanul”.

Prin această inițiativă, organizatorii propun un model de implicare civică și filantropică, în care cultura, educația și spiritualitatea devin mijloace concrete de sprijin pentru societate.

Foto credit: Radio România – Iași