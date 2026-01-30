Federația Filantropia a ajutat cu lemne pentru foc 50 de vârstnici vulnerabili din județul Prahova

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a oferit joi lemne de foc pentru 50 de vârstnici din Protopopiatul Urlați.

Acțiunea a făcut parte din campania „Ajută un bătrân să zâmbească” care vine în ajutorul vârstnicilor vulnerabili.

„Astăzi ne aflăm în Protoieria Urlați din Arhiepiscopia Bucureștilor, unde 50 de vârstnici vor primi câte un metru cub de lemne”, a declarat pr. Ciprian Ion Ioniță consilier patriarhal la Sectorul social‑filantropic al Administrației Patriarhale și președintele Federației Filantropia.

„Prin această campanie, Federația Filantropia ajută nu doar persoanele din Arhiepiscopia Bucureștilor, ci o să implementăm această campanie în toate organizațiile membre ale Federației Filantropia, în funcție de bugetul pe care îl avem”, a precizat părintele consilier patriarhal.

Preotul Ionuț Negoiță, protopop de Urlați, și-a exprimat recunoștința față de sprijinul primit și a subliniat necesitatea acestor ajutoare pentru parohiile defavorizate.

„Noi am lansat mesajul către parohiile noastre, iar părinții au venit cu un număr de beneficiari și am recomandat să fie oameni cât mai necăjiți. Este o bucurie pentru că noi ne‑am rânduit așa, în perioada sărbătorilor, să venim cu produse alimentare, cu produse de curățenie, cu cele strict necesare pentru acești oameni, dar fiind perioada de iarnă mai geroasă anul acesta, lemnele acestea sunt foarte binevenite”.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” poate fi sprijinită printr-o donație de 4 euro prin SMS, cu mesajul „Dăruiește” la numărul 8864.

