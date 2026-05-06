Fântâna Eroilor Români din Cușmirca, Republica Moldova, va fi sfințită

Asociația Obștească „Monumentum” a anunțat că „Fântâna Eroilor Români” din localitatea Cușmirca, Republica Moldova, va fi sfințită sâmbătă.

Complexul monumental a fost ridicat în cinstea eroilor români care și-au pierdut viața în zona respectivă, în timpul celor două războaie mondiale.

Proiectul de restaurare a fost inițiat de profesorul Grigore Tinică și finanțat cu sprijinul comunei Miroslava din județul Iași, România, localitate înfrățită cu satul Cușmirca.

Scurt istoric

Monumentul a fost ridicat în 1937, cu scopul de a onora memoria soldaților români căzuți în Primul Război Mondial.

Aceste fântâni – monument erau concepute pentru a îmbina utilitatea practică – accesul la o sursă de apă – cu cinstirea eroilor.

După anexarea Basarabiei de către URSS în 1940 (și definitiv după 1944), monumentul a intrat într-o perioadă de degradare și neglijare, deoarece regimul sovietic a încercat să elimine simbolurile care făceau trimitere la armata română și la perioada interbelică.

Asociația Obștească „Monumentum” este recunoscută pentru proiectele de reabilitare a monumentelor dedicate românilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Foto credit: Asociatia Monumentum / Facebook

