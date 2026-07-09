Peste 100 de familii vulnerabile din satul natal al Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului au primit pachete cu alimente

Peste 100 de familii vulnerabile din satul Cracăul Negru, județul Neamț, localitatea natală a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, au primit pachete cu alimente.

Campania, intitulată „Bucuria de a dărui”, este derulat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul Social-Filantropic și de Misiune, cu sprijinul credincioșilor și al Parohiei Fundeni din Câmpulung Muscel.

Voluntarii au distribuit alimente de bază, precum și pachete cu produse de igienă și curățenie, alături de haine, încălțăminte, rechizite, jucării și alte bunuri necesare.

Activitate pentru ajutorul comunității

Părintele Andrei Diaconescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social-Filantropic și de Misiune, a subliniat că această acțiune a devenit deja o tradiție pentru comunitatea din Cracăul Negru.

„Campania Bucuria de a dărui ajunge în județul Neamț, în comuna Crăcăoani, unde o mulțime de oameni ne-au așteptat cu brațele deschise. Și zic asta la modul propriu, pentru că măcar o dată pe an ajungem aici cu aceste daruri care aduc bucuria atât copiilor, cât și adulților”, a declarat părintele consilier pentru Trinitas TV.

Consilierul a subliniat că proiectul va continua și în anii următori: „Suntem convinși că această lucrare va continua și cei care primesc sunt bucuroși și vedem bucuria pe chipurile lor”.

Părintele Ciprian Dragomir, parohul Bisericii Fundeni din Câmpulung Muscel, a evidențiat generozitatea credincioșilor care au răspuns apelului de a-i sprijini pe semenii aflați în nevoie.

„Oamenii cu suflet mare din Câmpulung Muscel au reușit să strângă iarăși o colectă mare și să fim de folos celor care au nevoie din această zonă. Darurile pe care le-am adus sunt strânse cu grijă și sunt oferite din toată inima. Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei ce le-au dăruit și pe cei ce le-au primit”.

Mulțumiri pentru sprijin

La eveniment au participat și reprezentanții administrației locale. Primarul comunei Crăcăoani, Alexandrina Raclariu, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și tuturor celor implicați în organizarea campaniei.

„Aceste ajutoare primite reprezintă un sprijin material, o mângâiere pentru cei nevoiași sau aflați în suferință. Mulțumim tuturor celor care au fost implicați în transportul acestui tir, oamenilor care au dăruit, oamenilor care au făcut posibil ca aceste daruri să ajungă la noi”, a spus primarul.

Prin proiectul „Bucuria de a dărui”, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului desfășoară pe tot parcursul anului activități filantropice dedicate persoanelor aflate în dificultate.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului