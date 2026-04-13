Familia Regală a sărbătorit Învierea Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au sărbătorit Învierea Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

Familia Regală a participat la Slujba Învierii oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la miezul nopții.

Ulterior, membrii Familiei Regale au luat parte și la Sfânta Liturghie de duminică, la „A Doua Înviere”.

În cuvântul de învățătură, IPS Timotei a vorbit credincioșilor despre Învierea Domnului ca garanție fundamentală pentru credința noastră. Deși omul a fost creat de Dumnezeu, s-a abătut de la voința divină.

Ierarhul a reiterat că Mântuitorul este „Calea, Adevărul și Viața” pentru fiecare dintre noi, dacă dorim să ne mântuim. Arhiepiscopul Aradului i-a invitat pe credincioși să întărească Harul primit de la Dumnezeu prin Botez, prin Sfânta Împărtășanie.

La final, IPS Timotei a mulțumit Familiei Regale și celorlalte oficialități pentru prezența la Sfânta Slujbă.

Foto credit: Familia Regală a României / Facebook

