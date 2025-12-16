La Facultatea de Teologie din București a avut loc tradiționalul concert de colinde: Este organizat încă din anii ’50

Amfiteatrul „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit luni seară tradiționalul concert de colinde organizat încă din anii ’50.

Studenții teologi au interpretat un repertoriu variat. Colindele tradiționale românești au fost semnate de compozitori precum Anton Pann, Nicolae Lungu, Gheorghe Danga, Vasile Popovici și Valentin Teodorian.

Corul a fost dirijat de preoții profesori de muzică bisericească ai facultății: Stelian Ionașcu, Zaharia Matei, Nicolae Giolu și Alexandru Dumitrescu.

Permanentă actualizare

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele a vorbit despre sensul profund al sărbătorii Nașterii Domnului.

„Nașterea Mântuitorului nu este doar un eveniment istoric, ci este o permanentă actualizare în viața noastră”.

Părintele vicar a atras atenția asupra riscului reducerii Crăciunului la o dimensiune strict materială și a amintit îndemnul Sfântului Grigorie Teologul: „Să sărbătorim nu ca pe o sărbătoare păgână, ci ca a lui Hristos, Dumnezeu, nu după felul lumii, ci dintr-un fel mai presus de lume”.

Preotul a felicitat studenții și părinții profesorii dirijori pentru efortul pregătirii concertului. „Vă felicit pentru că v-ați ostenit în pregătirea acestei frumoase seri de colinde românești de la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București. Ca cei care ați cântat și ne-ați încântat aducând încă o dată vestea cea minunată, ce în Betleem se arată”.

Atmosfera sărbătorii Nașterii Domnului

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, părintele lector Cosmin Pricop, a subliniat importanța acestui eveniment în viața instituției.

„Ne bucurăm foarte mult că și în acest an suntem organizatorii concertului de colinde al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, un concert care a devenit o tradiție și care ne permite să deschidem porțile facultății noastre, casa noastră”.

Părintele decan a arătat că acest concert marchează apropierea marii sărbători a Nașterii Domnului: „Este un concert care marchează momentul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și care ne introduce în atmosfera marii sărbători a Nașterii Domnului”.

De asemenea, părintele Cosmin Pricop le-a mulțumit profesorilor, personalului administrativ și studenților implicați în viața facultății.

Podoabele prețioase ale universității

Prorectorul Universității din București, profesorul Bogdan Murgescu, prezent la eveniment, a vorbit despre locul special pe care Facultatea de Teologie îl ocupă în cadrul universității.

„Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul este una dintre podoabele prețioase ale universității”.

Prorectorul a subliniat aportul specific al acestei facultăți: „Ea ne aduce un plus pe care nu-l avem din niciuna dintre celelalte facultăți: un plus de credință și spiritualitate și un plus de îmbogățire a bucuriei artistice”.

Concertul de la Facultatea de Teologie din București continuă o tradiție începută la mijlocul secolului trecut, fiind unul dintre puținele momente de acest fel care, în perioada comunistă, ofereau studenților și credincioșilor prilejul de a trăi public bucuria Nașterii Domnului prin colinde.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu