Facultatea de Teologie din Alba Iulia organizează un simpozion internațional dedicat familiei creștine

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia organizează, în perioada 3–5 mai 2026, cea de-a 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA), eveniment dedicat anul acesta familiei creștine, parentingului și identității într-o lume aflată în continuă schimbare.

Simpozionul va debuta duminică, 3 mai, de la ora 18:00, în Sala „Atrium Centurionum” a Consiliul Județean Alba, situată în Cetatea Alba Carolina, cu dezbaterea „Parenting-ul în corzile societății actuale. Provocări și posibile soluții”.

Conferința va fi susținută de arhidiaconul Adrian Sorin Mihalache, lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și de Adrian Opre, profesor universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Seara se va încheia cu un moment artistic susținut de elevi ai Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

Specialiști din 11 țări

Luni, 4 mai, de la ora 9:00, va fi oficiată slujba de Te Deum de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, urmată de deschiderea oficială și sesiunea plenară de comunicări științifice, în Aula „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie din Alba Iulia.

Simpozionul reunește specialiști din 11 țări, din domeniul teologiei, dar și din alte arii socio-umane, într-un dialog interdisciplinar.

Lucrările vor fi structurate în două secțiuni tematice: „Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi” și „Mărturia creștină creativă: muzica sacră, cinematografia și arta într-o lume a schimbării”.

Doctor Honoris Causa

Marți, 5 mai, de la ora 12:00, va avea loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa doamnei prof. univ. Ana Lucia Smith Iltis, de la Wake Forest University din Statele Unite ale Americii.

Personalitate de referință în domeniul bioeticii și al eticii cercetării biomedicale, cercetătoarea americană a fost discipolă a lui H. Tristram Engelhardt și este recunoscută pentru contribuțiile sale la dezvoltarea bioeticii ortodoxe contemporane.

Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) este organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă, în parteneriat cu Arhiepiscopia Alba Iuliei, Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Alba.

Foto credit: Facebook / Facultatea de Teologie Ortodoxă – UAB din Alba Iulia