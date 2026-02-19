Piatra de temelie a unei fabrici de cherestea a fost binecuvântată în prezența Mitropolitului Olteniei

Piatra de temelie a unei fabrici de cherestea care se construiește la Scoarța, în județul Gorj, a fost binecuvântată miercuri, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Din sobor au făcut parte pr. Ionel Câmpeanu, protopop de Târgu Jiu Sud, și pr. Ion Spilcă, protopop de Târgu Cărbunești.

„Era necesară construcția unei fabrici de cherestea în această zonă, unde să fie lucrate multe produse din lemn. Această construcție este pusă sub ocrotirea Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, cel care prin meseria de tâmplar a arătat demnitatea muncii, a hărniciei”, a spus Părintele Mitropolit Irineu.

„Felicităm autoritățile locale și le urăm succes tuturor lucrătorilor din acest proiect. Să vă ajute Dumnezeu să duceți la bun sfârșit și această lucrare!”

„Această inițiativă reprezintă un pas important pentru dezvoltarea economică a comunei Scoarța și pentru crearea de noi locuri de muncă pentru comunitate”, a transmis Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.

Comuna Scoarța este situată în Subcarpații Olteniei.

