Expoziție fotodocumentară inedită: Fântânile Olteniei. Arhivă și contemporaneitate

Secția de etnografie a Muzeului Olteniei vernisează, vineri, expoziția fotodocumentară „Fântânile Olteniei. Arhivă și contemporaneitate”.

Proiectul urmărește evidențierea rolului complex și a memoriei fântânilor cu cumpănă, cu roată, din lemn sau piatră, din regiune.

De asemenea, sunt puse în prim-plan modurile în care acestea au fost utilizate și sunt încă folosite.

Potrivit Muzeului Olteniei, expoziția aduce împreună fotografii de arhivă din patrimoniul instituției și imagini contemporane realizate în cadrul proiectului independent „Fântânile Olteniei”.

Inițiat în 2016 de Asociația Omnia Photo, proiectul urmărește cartografierea și documentarea fântânilor de uz comunitar din Oltenia, privite ca structuri vernaculare esențiale pentru viața rurală și pentru memoria colectivă a comunităților.

Fotografia, punte între trecut și prezent

Proiectul cultural „Fântânile Olteniei” propune o reflecție asupra legăturii fragile dintre trecut și prezent, dar și asupra rolului fotografiei ca instrument documentar, istoric și artistic.

Fotografia devine astfel un mijloc de conservare și transmitere a memoriei unor structuri aparent marginale, dar importante pentru istoria tăcută a satului românesc.

Publicul va putea vedea, în premieră, fotografii analogice alb-negru și fișe de arhivă realizate între anii 1950–1970, în cadrul campaniilor de cercetare etnografică, alături de imagini din anii 1930 și de fotografii contemporane realizate atât pe film, cât și în format digital.

Vizitatorii sunt invitați să observe transformările, continuitățile și contrastele dintre „atunci” și „acum”, într-o experiență reflexivă. Trecutul documentat fotografic capătă sensuri noi prin raportare la prezent, iar acesta este îmbogățit de arhiva vizuală etnografică și contemporană, se arată într-un comunicat de presă al Muzeului Olteniei.

Programul expoziției

Expoziția este semnată de fotografii documentariști Cristian Bassa și Dorian Delureanu, cu sprijinul Azero.

Cercetarea antropologică este realizată de Ana-Cristina Irian, cu contribuții etnografice din partea dr. Roxanei Deca, muzeograf în cadrul Secției de Etnografie a Muzeului Olteniei.

Conceptul expozițional este semnat de Roxana Deca și Ana-Cristina Irian, cu aportul specialiștilor Muzeului Olteniei, Bogdan Lupu și Teodor Ion Surlin.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Olteniei – Casa Băniei, în perioada 23 ianuarie – 24 februarie 2026.

Foto credit: Ion Catană / Facebook

