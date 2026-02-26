Expoziție dedicată artei încondeirii ouălor din România, găzduită de cel mai cunoscut castel din Luxemburg

O expoziție dedicată artei românești de încondeiere a ouălor va fi găzduită la castelul Vianden, considerat a fi cel mai cunoscut castel din Luxemburg.

Potrivit Ambasadei României în Luxemburg, expoziția va avea loc în perioada 28 martie – 15 aprilie, în Sala Cavalerilor din incinta castelului.

Manifestarea este organizată cu sprijinul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

În prezentarea evenimentului, arta românească a încondeierii ouălor de Sfintele Paști este descrisă ca făcând parte din patrimoniul cultural comun al Europei Centrale și de Est.

„Marea bogăție și varietate a creației observate în arta pictării și decorării ouălor din România sunt surprinzătoare de la o regiune etnografică la alta și chiar de la un sat la altul”, se precizează pe site-ul castelului Vianden.

În cadrul expoziției, se vor desfășura ateliere de încondeiere, după cum urmează:

luni, 13 aprilie – 2 ateliere;

marți, 14 aprilie – 3 ateliere;

miercuri, 15 aprilie – 3 ateliere.

Vârsta minimă de participare este de 12 ani.

Foto credit: Facebook / Centrul Creației Botoșani

