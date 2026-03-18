Expoziție de artă contemporană la Craiova: O studentă la Teologie propune o reflecție asupra trecerii timpului

O studentă a Facultății de Teologie din Craiova a prezentat marți o serie de lucrări inspirate de trecerea timpului și transformările materiei.

Evenimentul s-a desfășurat la Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Craiova.

Expoziția, inititulată „RUST”, poartă semnătura Nicoletei Nicolaescu, studentă în anul al 3-lea la specializarea Arte Plastice. Prin această prezentare, artista își conturează o direcție personală, în care tema timpului devine un element central al discursului vizual.

Curatorul expoziției a fost Gabriel Giodea, cadru didactic al Facultății de Teologie din Craiova, artist vizual și vicepreședinte al filialei Craiova a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

„Manifestarea se înscrie în seria evenimentelor culturale dedicate promovării tinerilor artiști și susținerii artei contemporane, contribuind la dinamizarea vieții culturale din municipiul Craiova”, au transmis reprezentanții Mitropoliei Olteniei.

Foto credit: Facebook / Galeria de Artă Craiova