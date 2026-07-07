Eveniment aniversar: Foști dependenți de jocuri de noroc s-au întâlnit la Seminarul de la Mănăstirea Neamț

Peste 120 de persoane, foști dependenți de jocuri de noroc și aparținători, s-au întâlnit, în primele zile ale lunii iulie, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Întâlnirea a avut loc în cadrul convenției aniversare „În Familie”, cu ocazia a aniversării a cinci ani, respectiv trei ani de activitate a grupurilor de Jucători Anonimi „Minune” de la Botoșani și „Viața fără joc” din Iași.

„Nădăjduim ca bucuria acestei convenții aniversare să ajungă la inima fiecărui participant, iar mai apoi fiecare la rândul lui să transmită bucuria acestor întâlniri mai departe celor ce nu au putut ajunge la convenție”, au transmis organizatorii.

Programul manifestării a inclus participarea la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în biserica seminarului.

După slujbă, a avut loc o sesiune de dialog unde Preasfinția Sa le-a răspuns participanților la întrebări.

În cadrul convenției au fost prezentate și dezbătute teme precum, „Împreună în siguranță. Comunicarea asertivă și atașamentul securizant”; „Între iubire și speranță…Povestea unei familii” și „Iertarea sau despre cum să ne reclădim căminul”.

Foto credit: Doxologia