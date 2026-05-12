Etapa națională a concursului „Istoria și Tradițiile Romilor”: Biserica vă învață că sunteți chipul lui Dumnezeu

Etapa națională a concursului „Istoria și Tradițiile Romilor” s-a desfășurat în perioada 6-9 mai, la Suceava, iar reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au transmis elevilor că „Biserica vă învață că sunteți chipul lui Dumnezeu, iar în fața Lui, singura ierarhie care contează este cea a virtuții, a bunătății și a cunoașterii”.

Concursul vizează dezvoltarea competențelor sociale și civice, promovând totodată și valorile istorice, culturale și etnice ale etniei rome.

Părintele Mihai Cobziuc, consilier eparhial în cadrul Biroului Relații cu Minoritățile, a transmis un mesaj participanților la concurs din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

În mesajul său, părintele Mihai Cobziuc a reiterat angajamentul Arhiepiscopiei de „a fi o casă a tuturor”, precum și „un spațiu al dialogului și al respectului reciproc”.

Frumusețea diversității

Reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a vorbit și despre legătura dintre importanța cunoașterii istoriei romilor și viitor.

„Istoria romilor este, din păcate, una marcată adesea de suferință și marginalizare, dar este, în egală măsură, o istorie a supraviețuirii miraculoase, a talentului debordant și a unei profunde simțiri creștine”.

„Învățați despre reziliența strămoșilor voștri, despre meșteșugurile uitate care au ridicat biserici și conace, și despre acea libertate a spiritului pe care nicio sclavie sau opresiune nu a putut-o înfrânge definitiv”.

„Educația pe care o primiți astăzi este cea mai puternică armă împotriva întunericului ignoranței”.

„Dragi tineri, trăim într-o lume care tinde spre uniformizare, dar adevărata frumusețe a creației divine constă în diversitate. Așa cum într-o grădină florile de culori diferite fac splendoarea întregului, tot așa și comunitatea noastră este întregită de specificul culturii rome”, a transmis părintele Mihai Cobziuc.

Participanții la concurs au beneficiat de o excursie prin Bucovina, iar principalul punct de atracție al vizitei a fost Mănăstirea Voroneț.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

