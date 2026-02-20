România, fortăreață spirituală pentru eroii independenței Bulgariei: Vasil Levski pomenit la București și Sofia

La inițiativa Ambasadorului Bulgariei în România, Radko Vlaykov, bulgari de pe ambele maluri ale Dunării au onorat joi, la București, memoria lui Vasil Levski, erou al luptei pentru independența națiunii bulgare. Cu acest prilej, participanții au subliniat sprijinul oferit de România eroilor bulgari.

Ceremonia a avut loc la bustul lui Vasil Levski din Parcul „Regele Mihai I” (Herăstrău) și a inclus o slujbă de pomenire oficiată de Părintele Kiril Sinev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare la București.

„Evanghelistul Ioan spune că nu este mai mare dragoste decât ca omul să-și dea viața pentru prietenii săi”, a amintit Părintele Kiril Sinev, citat de agenția de știri BTA.

Clericul a subliniat că revoluționarul „și-a dat viața pentru prietenii săi pe altarul poporului”.

România a sprijinit bulgarii care luptau pentru independență

Slujba a fost urmată de depunerea de flori la bustul revoluționarului bulgar.

„Sunt patru date pe care ambasada bulgară nu le-a ratat în ultimii ani: 6 ianuarie și 18 iulie – zilele de naștere ale lui Hristo Botev și Vasil Levski”, a spus Ambasadorul Radko Vlaykov.

„Nu-i putem separa aici, în România. Aici au stabilit cea mai puternică prietenie și cooperare a lor. Este binecunoscută povestea în care au petrecut o iarnă la moară, probabil în hanul Solakovi. Toate acestea sunt lucruri care fac ca Bucureștiul și România să fie foarte semnificative pentru soarta a două personalități, poate cele mai strălucite din istoria Bulgariei – Vasil Levski și Hristo Botev.”

Reprezentantul statului bulgar în România a subliniat rolul țării noastre în organizarea luptei de eliberare națională a bulgarilor și a adăugat că poporul român merită recunoaștere pentru protecția pe care a acordat-o celor mai strălucite personalități din istoria Bulgariei.

Spațiu al gândirii libere

Printre participanți s-au numărat guvernatorul regiunii Ruse, Dragomir Draganov, și viceprimarul orașului Ruse, Encho Enchev.

„România fraternă a făcut posibilă realizarea ideilor lui Levski”, a subliniat guvernatorul Dragomir Draganov. „A fost o adevărată fortăreață spirituală pentru emigranții noștri. Aici s-au tipărit cărți, s-au creat comisii, s-a discutat viitorul altei țări neeliberate. Aici, dincolo de Dunăre, strămoșii noștri au găsit mai mult decât adăpost – un spațiu în care să gândească liber.”

„În orașele românești, exilații bulgari nu erau doar refugiați – au devenit constructori ai viitorului. Și acest viitor nu ar fi la fel fără mâna întinsă spre ei”, a mai spus guvernatorul regiunii Ruse.

„Emigranții bulgari în România din secolul al XIX-lea ne lasă o lecție importantă: patria nu este doar un teritoriu, ci o rețea de oameni care nu renunță unii la alții”, a încheiat Dragomir Draganov.

Pomenire oficiată de Patriarhul Bulgariei

Vasil Levski a fost pomenit joi și la Sofia, printr-o slujbă oficiată de Patriarhul Daniil al Bulgariei, la care au participat Iliana Iotova, Președinta Bulgariei, și mulți alți oficiali.

„Renașterea Bulgară ne-a învățat că nimeni nu poate deschide calea singur și putem înainta doar împreună”, a spus Patriarhul Daniil al Bulgariei.

„Astăzi se insinuează că fiecare este pentru sine, că nimeni nu ar trebui să aibă încredere în aproapele său, că ar trebui să fim suspicioși și înstrăinați, că virtuțile noastre naționale, care ne-au păstrat ca popor, ca stat, sunt depășite. Acestor oameni le voi spune răspicat: temeliile spiritului național bulgar sunt foarte puternice.”

Vasil Levski era cunoscut în cercurile revoluționare bulgare cu supranumele de „Diaconul”, deoarece, înainte să se înroleze voluntar în lupta pentru independență, a fost ierodiacon, purtând numele monahal de Ignatie.

Renașterea Națională Bulgară (sec. XVIII-XIX) a fost o perioadă în care bulgarii și-au recâștigat identitatea națională și au luptat pentru independență față de Imperiul Otoman.

Foto credit: Administrația Regională Ruse (deschidere articol)