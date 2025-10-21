Preasfințitul Părinte Visarion își cinstește ocrotitorul

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, își cinstește marți ocrotitorul, pe Sf. Visarion Sarai, unul dintre Sfinții Mărturisitori Ardeleni.

Ierarhul însuși s-a născut în Ardeal, mai precis la Tălmaciu, jud. Sibiu, în 19 octombrie 1959.

Activitate academică

A studiat Teologia la nivel de Licență și Doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu în perioada 1982-1989.

Teza de licență, pe care a scris-o sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, s-a intitulat „Biserica Ortodoxă Română văzută de călătorii străini (sec. XV – XIX)”, iar teza de doctorat a fost în domeniul Teologiei Dogmatice și Simbolice.

Între 1991 și 1994 a lucrat ca asistent universitar la catedra de Limbi clasice a Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, apoi, în perioada 1994-1997, a urmat cursuri de specializare la Facultatea de Filosofie a Universității din Atena, Grecia.

Ierarhul a scris mai multe cărți și numeroase articole de specialitate, iar în 2005 a susținut, tot la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, teza de doctorat „Învățătura mariologică a Sfântului Nicolae Cabasila”.

Funcții și demnități ecleziale

A primit tunderea în monahism în 5 mai 1989, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, jud. Brașov, când a primit numele de monah Visarion.

În perioada iunie 1989-iulie 1996, a fost Secretar eparhial la Centrul Mitropolitan din Sibiu, iar între 1996 și 1997 Consilier cultural la Arhiepiscopia Sibiului.

Preasfințitul Părinte Visarion a fost hirotonit arhiereu în 12 octombrie 1997, după ce a fost ales în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pe care a deținut-o până în 2008, când a fost ales Episcop al Tulcii.

A fost întronizat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care este și Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, în 25 martie 2008, la Catedrala „Buna Vestire” din Tulcea.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro cu imagini realizate de Episcopia Tulcii