Episcopul Vincențiu a explicat cum Hristos îi descoperă omului calea spre comuniunea cu Dumnezeu

Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor a explicat în predica de duminică cum Hristos îi descoperă omului calea spre comuniunea cu Dumnezeu. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Urziceni, județul Ialomița.

Ierarhul a subliniat setea sufletului după Dumnezeu și însemnătatea întâlnirii lui Hristos cu samarineanca.

„Mântuitorul îi vorbește lui Fotini despre închinarea adevărată, despre adevăratul cult care trebuie să I se aducă lui Dumnezeu pentru ca omul să poată intra în comuniune cu Creatorul său”.

Omul, marcat de păcat, nu poate ajunge singur la Dumnezeu fără ajutorul harului dumnezeiesc: „Dacă n-ar fi fost revelația divină, descoperirea de sus, această mână pe care Dumnezeu o întinde omului păcătos, omul păcătos n-ar fi găsit niciodată calea spre Dumnezeu”.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a explicat contextul întâlnirii dintre Mântuitorul Hristos și femeia samarineancă, amintind tensiunile existente între iudei și samarineni: „Foarte rar se întâmpla ca un iudeu să treacă prin Samaria, darămite să facă un popas”.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot și a acordat rangul de iconom preoților parohi de la parohiile ialomițene „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Urziceni și „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi.

